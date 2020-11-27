«Есть вопросы по качеству выполнения работ». Из-за чего жители Ленинского района часто обращаются в ЖКХ?

Новости Беларуси. Квартирный вопрос для многодетных семей в Ленинском районе решат в ближайший год. Строительство жилья активизируется в микрорайоне Лошица, до конца ноября здесь сдадут два новых дома, еще четыре в декабре. Речь идет о новостройках в квартале Лошица-8. Это более 700 квартир, все они предназначены для многодетных семей. До конца года очередь на жилье в районе сократится почти в два раза, а в следующем почти все многодетные семьи, которые сейчас стоят в очереди, получат ключи от квартир. Микрорайон дополнят два детских сада и школа. Что еще нового в Ленинском, какие вопросы волнуют местных жителей? Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Петр Шостак, глава администрации Ленинского района. Илона Волынец, ведущая:

Вы, как и все руководители, постоянно проводите приемы граждан, принимаете телефонные звонки. Какой характер обращений? На что больше всего жалуются жители?

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

К сожалению, 50 процентов всех обращений, которые поступают у нас, это обращения, которые касаются работы ЖКХ. Несмотря на то, что по итогам 2019 года у нас было снижение обращений по вопросам ЖКХ на 19 процентов, по итогам 2020 мы имеем снижение по вопросам ЖКХ на 11 процентов. Илона Волынец:

А что это? Какие это вопросы? Это капитальные ремонты? В чем вопрос?

Петр Шостак:

Я бы даже сказал, что сегодня на первом плане вопросы текущего ремонта, это вопросы содержания объектов благоустройства. Объекты благоустройства – это понятие очень широкое, оно связано с теми же парковками, детскими площадками. Сегодня количество автомобилей стало гораздо больше, сегодня парковаться людям негде. Даже там, где есть парковки, сегодня каждый человек, к сожалению, хочет приехать под подъезд и поставить автомобиль у подъезда. Хотя у нас та же самая Серебрянка практически обеспечена парковочными местами, пройти 300 метров зачастую для наших людей – это уже проблема. Поэтому есть, конечно, вопросы и капитального ремонта, потому что я уже заметил: чем больше мы делаем капитального ремонта жилых домов, тем больше вопросов возникает, но они решаются во время проведения. Я скажу, что эти вопросы в основном обоснованы, это вопросы по качеству выполнения работ, потому что подрядчики у нас сегодня разные, там работает человеческий фактор. То же самое и текущий ремонт, это опять же качество выполненных работ, потому что за текущий ремонт (особенно подъездов) люди платят своим рублем, поэтому там они требуют и качества выполнения работ. Уборка мест общего пользования, те же самые подъезды, тоже часто вызывает нарекания наших жильцов. Все эти вопросы у нас на контроле, мы даем всегда принципиальную оценку работе наших кадров. «Району будет 70 лет». Что нового построят в Ленинском районе в 2021? Илона Волынец:

Приведите конкретные примеры, вот какое за последнее время, например, было обращение, и как это решилось?

Петр Шостак:

Буквально в прошлый понедельник электронное обращение. Пешеходный подземный переход на Игуменском тракте не убирается, не работают лифты. Абсолютно обоснованное обращение, но два дня – и все устранено. Лифты работают, переход убирается.

Илона Волынец:

Последний, личный вопрос. А где можно чаще всего встретить главу администрации Ленинского района? Где вы любите гулять? Петр Шостак:

Есть два места, где меня всегда можно встретить, – это велодорожка и Лошицкий парк. Я в начале нашей встречи обозначил, что 10 –12 километров я ежедневно прохожу. Вот я всегда начинаю свое движение с улицы Маяковской, далее я проследую по велодорожке вдоль улицы Якубова, перехожу в Лошицкий парк, 5 километров по Лошицкому парку и возвращаюсь домой.