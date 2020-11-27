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Православные верующие отмечают заговенье на Рождественский пост. Как провести этот день?

27 ноября 2020 06:45
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Новости Беларуси. 27 ноября у православных последний день перед Рождественским постом, когда верующие в течение 40 дней до первой звезды в сочельник, 6 января, будут придерживаться строгих правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают заговенье на Рождественский пост. Как провести этот день?-1

Речь не только о воздержании от пищевых соблазнов. Считается, что пост призван очистить не только тело человека, но и душу, поэтому священнослужители рекомендуют в эти дни посвятить себя молитве, избегать ссор и не думать о плохом.

В день заговенья лучше воздержаться от домашней работы. Перед духовным испытанием напоследок можно побаловать себя и любимыми блюдами. Уже со следующего дня верующим придется ограничивать себя в веселье, отказаться от мяса и молочных продуктов. Последний день перед началом Рождественского поста необходимо провести с удовольствием в кругу друзей, родных и близких.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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