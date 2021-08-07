«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Затем был подрыв автомобиля в Гродно. Совершала это все группа террористов под управлением Николая Автуховича.

У меня целая машина арсенала. Что вам еще нужно доказывать?

Да, арсенал у него был и в самом деле впечатляющим. В гараже нашли автомат Калашникова, пистолеты, 1,5 тысячи патронов, гранаты, разгрузки, рации, 5-литровые емкости с горючей жидкостью. Курировалась группа из Украины.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Мы достоверно владеем информацией о причастности украинских спецслужб к этому проекту Автуховича. Конечно, у них были свои цели, некоторые цели были у Автуховича, как у человека любого, который использовал в том числе украинские спецслужбы для достижения каких-то личных амбиций, целей. На основании международных договоренностей нами были подготовлены и украинским компетентным органам направлены материалы, свидетельствующие о причастности спецслужб. Там были телефонные номера, переговоры, некоторые другие вещи. Затем мы неоднократно через Генеральную прокуратуру напоминали о том, что все-таки есть международные установленные правила, и вы сообщите нам. К сожалению, украинская сторона до сих пор не ответила на наши отдельные поручения.

Позже нацист, бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, признается, что совместно со спецслужбами Украины они готовили и снабжали боевиков.

Семен Семенченко:

Все эти люди, по которым меня допрашивают, белорусы, в прошлом году были в Украине. И я, в том числе по поручению Главного управления разведки Министерства обороны, мы делились с ними опытом.