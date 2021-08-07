Милиционер, которому сожгли машину и дом: от фундамента до конька сами построили, за что и было очень обидно

Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:

Машина-то старенькая была, ее нам с женой тесть подарил на свадьбу. Да, она была старая, но техосмотр проходила сама. На ней ездила моя жена. С каждодневной задачей перевозки грузов и пассажиров она справлялась изумительно.

Дом строился за зарплату, за потребительский кредит, то есть еще до 2023 года, мне кажется, я буду только за стены выплачивать. Каких-то там льготных кредитов у меня в этом смысле нет. Строители… ну, кто строители? Отец – слесарь, тесть – пенсионер, ну и я – милиционер. Вот три строителя. От фундамента до конька дома мы сами, своими руками все это дело построили, за что и было очень обидно, когда это произошло.