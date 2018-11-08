Самолёты прибывают с опозданием в Национальный аэропорт «Минск» из-за тумана

Новости Беларуси. 8 ноября с опозданием вылетают и прибывают самолеты в Национальному аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задерживаются рейсы из Вильнюса, Санкт-Петербурга, Милана и Одессы.

Расписание полетов нарушено из-за тумана. При этом в целом Национальный аэропорт работает в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, туман продержится в течение дня. Пассажиров просят следить за обновлениями на табло.