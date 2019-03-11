«У людей нет мотивации». Как приучить белорусов к раздельному сбору мусора

Мир медленно, но очень верно отказывается от пластика. Подобные позитивные тенденции пришли и в Беларусь.
Об осознанном отношении к экологии рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – специалист программы по обращению с отходами Центра экологических решений – Мария Сума.
Мария Сума, специалист программы по обращению с отходами Центра экологических решений:
У Беларуси самый высокий показатель раздельного сбора мусора в странах СНГ. Украина – чуть больше 4, Россия – 4, у нас самый высокий показатель. Это говорит о том, что более-менее система раздельного сбора у нас работает. И планы амбициозные: до 2020 года – почти 25% раздельного сбора. Это почти европейский показатель.
Давайте разберёмся, что такое раздельный сбор мусора.
Мария Сума:
Существуют разные системы. И от района к району они немного отличаются, и это людей смущает. Но, как правило, это смешанный мусор, пластик, стекло и бумага.
То есть дома нужно всё это складывать в 4 разных пакета?
Мария Сума:
Как минимум, стекла образуется не очень много. А вот пластик и бумагу очень хорошо сортировать отдельно от другого, особенно – мокрого мусора. Потому что если уже бумага загрязнена, она не будет качественным сырьём и неинтересна будет переработчикам.
В Декрете №7 есть информация по раздельному сбору мусора. Расскажите подробнее.
Мария Сума:
Это, на самом деле, здоровая и интересная тенденция. Потому что Европейский союз несколько лет усиленно работает на уменьшение количества пластика, на увеличение его процента переработки. И вот, в частности, в Беларуси – последовательные действия по уменьшению использования пластика и увеличения его переработки, в том числе. В Декрете уделяется внимание ответственности производителей, за ввоз неперерабатываемой упаковки. Соответственно, каким-то образом производителей и импортёров будут стимулировать, чтобы они производили или ввозили ту упаковку, которая в Беларуси может быть переработана. Потому что основная масса отходов, которая находится у нас на свалке – это неперерабатываемый мусор. Композитная упаковка. Это пластик с бумагой или загрязнённая.
В том числе, постепенная замена пластика на стекло. Я не считаю, что возможно заменить весь пластик на стекло, это имеет, в том числе, и свои негативные последствия. Потому что увеличится вес отходов, соответственно, увеличатся расходы на его транспортировку. Поэтому снижается использование пластика.
Совмин подписал план действий, как Беларусь будет постепенно отказываться от пластика.
Мария Сума:
У нас есть рекомендации в Декрет для Совмина и есть рекомендации для Минского городского и областных комитетов. У нас создана рабочая группа, в которую входят представители операторов вторичных материальных ресурсов и Минэкономики, которые эту систему будут налаживать, чтобы она была не в ущерб производителям и не в ущерб людям. Чтобы эта система была удобной.
Какая страна для Беларуси является положительным примером по раздельному сбору мусора?
Мария Сума:
Германия – хороший пример. У них по Европе самый высокий процент извлечения вторичных материальных ресурсов, раздельный сбор. В любом случае, сложно сделать так, как в Германии. Потому что раздельный сбор мусора в Германии имеет долгую историю. И менталитет людей тоже разный. Я считаю, что мы должны идти своим путём, а не делать кальку с другого. Мы должны понимать, что можно. Например, многие государства строят мусоросжигательные заводы. И для некоторых стран это правильное решение, у которых 40 лет опыта раздельного сбора, когда нет вероятности, что поступят опасные отходы на мусоросжигание. Для нас это ещё преждевременная мера.
Больше всего отходов образуется в Минске. Поэтому именно для Минска сейчас, как решение проблемы отходов – мусоросжигательный завод. И мы, как общественная организация, считаем, что это не самое лучше решение. Предлагаем альтернативы по предотвращению образования отходов. В том числе – вот эта директива. Потому что, например, заменяя пластиковую бутылку на стеклянную, мы можем ввести оборотную тару. Как это было в Советском Союзе.
То есть у каждой семьи дома должно быть 4 пакета для раздельного сбора мусора и 4 контейнера около дома?
Мария Сума:
Сейчас система работает таким образом, что все вторичные материальные ресурсы – стекло, пластик, бумагу – можно складывать в один пакет, потому что они всё равно идут на досортировку.
Нужно ли ввести наказание за нераздельный сбор мусора?
Мария Сума:
Я считаю, что надо стимулировать тех, кто готов раздельно собирать. Например, вывоз контейнеров со вторичным материальным ресурсом, хорошо собранных, не должно стоить ничего. А те, кто собирают отходы смешанно, они должны платить за полную его утилизацию. Сейчас у нас всё выглядит так, что у нас вывозят контейнер для смешанного мусора или вторичного материального ресурса – не имеет значения. Они стоят совершенно одинаково. У людей нет мотивации, чтобы собирать раздельно.
Кроме стеклянной тары, как ещё можно уменьшить использование пластика?
Мария Сума:
С одной стороны, мы можем предотвратить его образование. Проблема, которая возникла во всём мире – это обилие одноразового пластика. Одноразовые стаканчики, посуда, пакеты, ушные палочки...
Что касается биоразлагаемых пакетов?
Мария Сума:
Это, кстати, очень большая проблема. Потому что под биоразлагаемым пластиком может быть всё, что угодно. Это может быть обычный пластик, который просто очень быстро распадается на микропластик и ещё быстрее попадает в окружающую среду. А есть компостируемый пластик – это пластик, основой которого является органическое сырье – крахмал, кукуруза. Они в определённых условиях промышленного компостирования прекрасно разлагаются на углекислый газ и воду. Но для этого в стране должна быть система компостирования. У нас в стране, к сожалению, с органическими отходами ничего не делается. Поэтому для нас единственный вариант – это авоська, торбочка.