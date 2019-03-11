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«У людей нет мотивации». Как приучить белорусов к раздельному сбору мусора

11 марта 2019 10:44
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Мир медленно, но очень верно отказывается от пластика. Подобные позитивные тенденции пришли и в Беларусь.

Об осознанном отношении к экологии рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – специалист программы по обращению с отходами Центра экологических решений Мария Сума.

«У людей нет мотивации». Как приучить белорусов к раздельному сбору мусора-1

Мария Сума, специалист программы по обращению с отходами Центра экологических решений:
У Беларуси самый высокий показатель раздельного сбора мусора в странах СНГ. Украина – чуть больше 4, Россия – 4, у нас самый высокий показатель. Это говорит о том, что более-менее система раздельного сбора у нас работает. И планы амбициозные: до 2020 года – почти 25% раздельного сбора. Это почти европейский показатель.

Давайте разберёмся, что такое раздельный сбор мусора.

Мария Сума:
Существуют разные системы. И от района к району они немного отличаются, и это людей смущает. Но, как правило, это смешанный мусор, пластик, стекло и бумага.

То есть дома нужно всё это складывать в 4 разных пакета?

Мария Сума:
Как минимум, стекла образуется не очень много. А вот пластик и бумагу очень хорошо сортировать отдельно от другого, особенно – мокрого мусора. Потому что если уже бумага загрязнена, она не будет качественным сырьём и неинтересна будет переработчикам.

В Декрете №7 есть информация по раздельному сбору мусора. Расскажите подробнее.

Мария Сума:
Это, на самом деле, здоровая и интересная тенденция. Потому что Европейский союз несколько лет усиленно работает на уменьшение количества пластика, на увеличение его процента переработки. И вот, в частности, в Беларуси – последовательные действия по уменьшению использования пластика и увеличения его переработки, в том числе. В Декрете уделяется внимание ответственности производителей, за ввоз неперерабатываемой упаковки. Соответственно, каким-то образом производителей и импортёров будут стимулировать, чтобы они производили или ввозили ту упаковку, которая в Беларуси может быть переработана. Потому что основная масса отходов, которая находится у нас на свалке – это неперерабатываемый мусор. Композитная упаковка. Это пластик с бумагой или загрязнённая.

В том числе, постепенная замена пластика на стекло. Я не считаю, что возможно заменить весь пластик на стекло, это имеет, в том числе, и свои негативные последствия. Потому что увеличится вес отходов, соответственно, увеличатся расходы на его транспортировку. Поэтому снижается использование пластика.

«У людей нет мотивации». Как приучить белорусов к раздельному сбору мусора-4

Совмин подписал план действий, как Беларусь будет постепенно отказываться от пластика.

Мария Сума:
У нас есть рекомендации в Декрет для Совмина и есть рекомендации для Минского городского и областных комитетов. У нас создана рабочая группа, в которую входят представители операторов вторичных материальных ресурсов и Минэкономики, которые эту систему будут налаживать, чтобы она была не в ущерб производителям и не в ущерб людям. Чтобы эта система была удобной.

Какая страна для Беларуси является положительным примером по раздельному сбору мусора?

Мария Сума:
Германия – хороший пример. У них по Европе самый высокий процент извлечения вторичных материальных ресурсов, раздельный сбор. В любом случае, сложно сделать так, как в Германии. Потому что раздельный сбор мусора в Германии имеет долгую историю. И менталитет людей тоже разный. Я считаю, что мы должны идти своим путём, а не делать кальку с другого. Мы должны понимать, что можно. Например, многие государства строят мусоросжигательные заводы. И для некоторых стран это правильное решение, у которых 40 лет опыта раздельного сбора, когда нет вероятности, что поступят опасные отходы на мусоросжигание. Для нас это ещё преждевременная мера.

Больше всего отходов образуется в Минске. Поэтому именно для Минска сейчас, как решение проблемы отходов  мусоросжигательный завод. И мы, как общественная организация, считаем, что это не самое лучше решение. Предлагаем альтернативы по предотвращению образования отходов. В том числе – вот эта директива. Потому что, например, заменяя пластиковую бутылку на стеклянную, мы можем ввести оборотную тару. Как это было в Советском Союзе.

То есть у каждой семьи дома должно быть 4 пакета для раздельного сбора мусора и 4 контейнера около дома?

Мария Сума:
Сейчас система работает таким образом, что все вторичные материальные ресурсы – стекло, пластик, бумагу – можно складывать в один пакет, потому что они всё равно идут на досортировку.

Нужно ли ввести наказание за нераздельный сбор мусора?

Мария Сума:
Я считаю, что надо стимулировать тех, кто готов раздельно собирать. Например, вывоз контейнеров со вторичным материальным ресурсом, хорошо собранных, не должно стоить ничего. А те, кто собирают отходы смешанно, они должны платить за полную его утилизацию. Сейчас у нас всё выглядит так, что у нас вывозят контейнер для смешанного мусора или вторичного материального ресурса – не имеет значения. Они стоят совершенно одинаково. У людей нет мотивации, чтобы собирать раздельно.

«У людей нет мотивации». Как приучить белорусов к раздельному сбору мусора-7

Кроме стеклянной тары, как ещё можно уменьшить использование пластика?

Мария Сума:
С одной стороны, мы можем предотвратить его образование. Проблема, которая возникла во всём мире – это обилие одноразового пластика. Одноразовые стаканчики, посуда, пакеты, ушные палочки...

Что касается биоразлагаемых пакетов?

Мария Сума:
Это, кстати, очень большая проблема. Потому что под биоразлагаемым пластиком может быть всё, что угодно. Это может быть обычный пластик, который просто очень быстро распадается на микропластик и ещё быстрее попадает в окружающую среду. А есть компостируемый пластик – это пластик, основой которого является органическое сырье – крахмал, кукуруза. Они в определённых условиях промышленного компостирования прекрасно разлагаются на углекислый газ и воду. Но для этого в стране должна быть система компостирования. У нас в стране, к сожалению, с органическими отходами ничего не делается. Поэтому для нас единственный вариант – это авоська, торбочка.

# Экология # общество # Мария Сума

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