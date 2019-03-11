«У людей нет мотивации». Как приучить белорусов к раздельному сбору мусора

Мария Сума, специалист программы по обращению с отходами Центра экологических решений:

У Беларуси самый высокий показатель раздельного сбора мусора в странах СНГ. Украина – чуть больше 4, Россия – 4, у нас самый высокий показатель. Это говорит о том, что более-менее система раздельного сбора у нас работает. И планы амбициозные: до 2020 года – почти 25% раздельного сбора. Это почти европейский показатель.

Давайте разберёмся, что такое раздельный сбор мусора.

Мария Сума:

Существуют разные системы. И от района к району они немного отличаются, и это людей смущает. Но, как правило, это смешанный мусор, пластик, стекло и бумага.

То есть дома нужно всё это складывать в 4 разных пакета?

Мария Сума:

Как минимум, стекла образуется не очень много. А вот пластик и бумагу очень хорошо сортировать отдельно от другого, особенно – мокрого мусора. Потому что если уже бумага загрязнена, она не будет качественным сырьём и неинтересна будет переработчикам.

В Декрете №7 есть информация по раздельному сбору мусора. Расскажите подробнее.

Мария Сума:

Это, на самом деле, здоровая и интересная тенденция. Потому что Европейский союз несколько лет усиленно работает на уменьшение количества пластика, на увеличение его процента переработки. И вот, в частности, в Беларуси – последовательные действия по уменьшению использования пластика и увеличения его переработки, в том числе. В Декрете уделяется внимание ответственности производителей, за ввоз неперерабатываемой упаковки. Соответственно, каким-то образом производителей и импортёров будут стимулировать, чтобы они производили или ввозили ту упаковку, которая в Беларуси может быть переработана. Потому что основная масса отходов, которая находится у нас на свалке – это неперерабатываемый мусор. Композитная упаковка. Это пластик с бумагой или загрязнённая.