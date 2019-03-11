«Мы сможем сделать на ткани любые рисунки». Как модернизируют суконное производство в Минске
Курс на новую жизнь взяло одно из ведущих текстильных предприятий Беларуси. Вместо изношенного оборудования – современное, вместо долгов – прибыль. Вот перспективы, которые уже сейчас открывают свои двери для крупнейшего производителя тканей в нашей стране. Модернизация коснется буквально всего.
Артем Ильин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Сукно»:
Это всех трёх наших цехов, как пряденного производства, ткацкого, так и отделочного. Ориентировочно, объём вырастет в 2,5-3 раза от текущего. Появятся новые ткани – это трикотажные полотна с суконной отделкой.
Сейчас на предприятии трудятся порядка трёхсот человек. К слову, во времена СССР это число было почти в десять раз больше. Грядущие изменения коснутся и сотрудников. Количество специалистов увеличится, условия работы станут приятнее, также создателям тканей придётся освоить новое оборудование: для этого предусмотрено специальное обучение.
Артем Смуклавский, заместитель генерального директора по производству ОАО «Сукно»:
Одна единица оборудования устанавливается, люди начинают её осваивать и постепенно будет установлено всё технологическое оборудование. До момента, пока мы не начнём там выпускать не менее одного миллиона, эта площадка будет работать, люди будет заняты. Самые главные изменения – это условия труда, новое технологическое оборудование, его производительность, соответственно, будет помещение, системы кондиционирования.
Сейчас почти всё оборудование на предприятии хранит дух времени Советского Союза и не может похвастаться высокой эффективностью, но уже совсем скоро на смену старичкам придет молодая кровь ведущих европейских брендов и жизнь производства заиграет новыми красками.
Артем Смуклавский:
Жаккардовое оборудование. Мы сможем сделать на ткани любые рисунки. Сейчас мы этого делать не можем. Мы начинаем модернизацию. Срок изготовления оборудования у любых производителей – это от 4 до 8 месяцев, то есть после подписания указа начинается изготовление оборудования и его установка.
Алексей Каптюг, начальник отделочного цеха:
В процессе, когда новое оборудование, более современное, будет совмещать в себе несколько операций, мы сможем сократить издержки производства и увеличить производительность труда.
Проект развития суконного производства в Беларуси уже прошёл согласование во всех профильных министерствах и находится на утверждении в Совмине. Планируется, что суконный комбинат переедет на отремонтированные площади предприятия текстильной промышленности. Это произойдёт после формирования окончательных данных по оборудованию и когда будет разработана проектно-сметная документация. Освободившиеся площади, а это около 7 гектаров, будут выставлены на аукцион. Средства, вырученные от продажи, пойдут на погашение долгов. После завершения модернизации суконный комбинат представит собой самостоятельное предприятие, где найдут себя прядение, ткачество и отделочное производство.