Сильный ветер каждый день: синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. Сильный ветер, снег и дождь – такой прогноз на 11 марта озвучили синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непростые погодные условия коснутся по большей части жителей южных регионов страны. И все же прохладно и влажно будет и в Минске. Надо отметить, что за предыдущую неделю синоптики предупреждали о сильном ветре почти ежедневно.

И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта