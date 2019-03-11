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Сильный ветер каждый день: синоптики рассказали о погоде на неделю

11 марта 2019 08:34
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Новости Беларуси. Сильный ветер, снег и дождь – такой прогноз на 11 марта озвучили синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер каждый день: синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Непростые погодные условия коснутся по большей части жителей южных регионов страны. И все же прохладно и влажно будет и в Минске. Надо отметить, что за предыдущую неделю синоптики предупреждали о сильном ветре почти ежедневно.

И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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