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4-я волна коронавируса идёт на спад, больницы Беларуси переходят в обычный режим работы

22 ноября 2021 06:51
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Новости Беларуси. Четвертая волна коронавируса идет на спад. По статистике Минздрава Беларуси, количество выздоровевших превышает число новых заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

4-я волна коронавируса идёт на спад, больницы Беларуси переходят в обычный режим работы-1

Во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима. В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске постепенно проходят дезобработку и возвращаются в привычный режим работы отделения и даже целые больницы. Все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь.  

4-я волна коронавируса идёт на спад, больницы Беларуси переходят в обычный режим работы-4

Сегодня, 22 ноября, возобновляется плановая реабилитация в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации. Прием пациентов по профилю начнут в неврологическом и ортопедо-травматологического отделениях. Также готовы принимать пациентов в 6-й больнице Минска. Готовится к открытию роддом. Специалисты рассчитывают перейти к работе в смешанном режиме – роддом больницы будет принимать как плановых пациенток в чистой зоне, так и беременных и родильниц с ковидом.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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