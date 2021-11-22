4-я волна коронавируса идёт на спад, больницы Беларуси переходят в обычный режим работы

Во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима. В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске постепенно проходят дезобработку и возвращаются в привычный режим работы отделения и даже целые больницы. Все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь.

Сегодня, 22 ноября, возобновляется плановая реабилитация в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации. Прием пациентов по профилю начнут в неврологическом и ортопедо-травматологического отделениях. Также готовы принимать пациентов в 6-й больнице Минска. Готовится к открытию роддом. Специалисты рассчитывают перейти к работе в смешанном режиме – роддом больницы будет принимать как плановых пациенток в чистой зоне, так и беременных и родильниц с ковидом.