Посол Беларуси о гуманитарной помощи Сирии: мы вносим лепту в очень большом деле – это победа в несправедливой войне

Беларусь оказывает помощь этой стране не в первый раз. Гуманитарная миссия стала пятой за последние годы. Наша страна искренне сопереживает народу Сирии, который переживает сложные времена. Посол Беларуси также подтвердил намерение продолжить поддержку Арабской Республики, в том числе в вопросе приема на отдых и оздоровления сирийских детей.

Юрий Слука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии:

Белорусский народ как никакой другой в мире понимает те страдания, те горести и трудности, которые переживают сирийские друзья вот уже на протяжении 11 лет. И мы считаем, что вот этими своими гуманитарными акциями мы вносим маленькую лепту, маленькую помощь, но в очень большом и важном деле для сирийского народа – это победа в несправедливой войне и восстановление независимости и территориальной целостности Сирийского государства.