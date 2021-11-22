Посол Беларуси о гуманитарной помощи Сирии: мы вносим лепту в очень большом деле – это победа в несправедливой войне
Новости Беларуси. Беларусь поставила Сирии гуманитарную помощь. Церемония передачи груза состоялась в морском порту города Латакия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самое необходимое: медикаменты, продукты питания и электрооборудование.
Беларусь оказывает помощь этой стране не в первый раз. Гуманитарная миссия стала пятой за последние годы. Наша страна искренне сопереживает народу Сирии, который переживает сложные времена. Посол Беларуси также подтвердил намерение продолжить поддержку Арабской Республики, в том числе в вопросе приема на отдых и оздоровления сирийских детей.
Юрий Слука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии:
Белорусский народ как никакой другой в мире понимает те страдания, те горести и трудности, которые переживают сирийские друзья вот уже на протяжении 11 лет. И мы считаем, что вот этими своими гуманитарными акциями мы вносим маленькую лепту, маленькую помощь, но в очень большом и важном деле для сирийского народа – это победа в несправедливой войне и восстановление независимости и территориальной целостности Сирийского государства.
В мероприятии приняли участие руководство провинции Латакия и представители сирийских министерств и ведомств, в адрес которых будет распределена гуманитарная помощь. Часть медикаментов доставлена сотрудниками посольства Беларуси в Сирии в городскую больницу Латакии.