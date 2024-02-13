Готовим картофельные крокеты с пармезаном. Простая идея вкусного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас картофельные крокеты с пармезаном. Для этого блюда нам понадобится запеченный картофель, пармезан, панировочные сухари, два яйца, сливочное масло, мука и зеленый лук.

Приступаем приготовлению. Натираем 100 граммов пармезана на мелкую терку. Можно использовать любой твердый сыр для приготовления крокета. Крокеты – с французского языка переводится как кусать. Чаще всего они готовятся круглой формы. Их можно готовить из мяса либо овощей, обжариваются они в растительном масле. Крокеты изначально появились во Франции и сегодня приобрели мировую популярность. Нам понадобится две крупные картофелины. Предварительно мы их запекали час в фольге в духовке при температуре 180 градусов. Почему не отвариваем? Когда мы отварим картофель, он может напитать слишком много влаги, крокеты могут разваливаться. Также понадобится сливочное масло – 30 граммов. И все это разминаем. Должна получиться однородная кремообразная масса.

Также понадобится два куриных желтка. Используем желток для того, чтобы крокеты держали свою форму. Немного молотого перца, соли, зеленый лук. Вместо лука можно использовать кинзу. Она придаст более интересный вкус нашему блюду. Также понадобится несколько столовых ложек муки. Осталось хорошенько перемешать массу и будем панировать крокеты в сухарях. Делаем круглую форму. Крокеты готовы. Осталось их только обжарить в масле.

В разогретое масло выкладываем наши крокеты. Обжариваем 3-4 минуты до золотистой корочки. Готовые крокеты выкладываем на бумажную салфетку. Делаем это для того, чтобы убрать лишнее масло. Крокеты готовы. Осталось только выложить их в тарелку. Выкладываем в мисочку горочкой. Лук придал блюду пикантность. Декорируем крокеты свежим укропом. Крокеты можно подавать с любым томатным, горячим соусом. Можно просто подать с греческим йогуртом. Также крокеты можно использовать как самостоятельный гарнир.