Финал республиканского молодёжного квиза собрал около 120 участников

Умные и креативные. Пионеры, октябрята и активисты БРСМ соревнуются за Гран-при республиканского молодежного квиза. В первом туре число претендентов на победу превышало 30 тысяч, но в финал прошли всего около 120 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интеллектуальный квиз собрал ребят со всех уголков страны. В финале их ждет шесть раундов и по шесть вопросов в каждом. Охватят широкий круг тем: от истории и культуры до развития спорта в стране. Кроме того, в преддверии единого дня голосования список пополнил блок вопросов об избирательном праве. На главный приз в трех возрастных категориях претендует 21 команда.

В арвара Рабушко, ученица СШ № 40 Минска: Очень сильно готовились и старались. Находили многие сборники, информацию в интернете и всего такого, играли в познавательные игры как раз таки и находили всю эту информацию.

Александра Гончарова, председатель ЦС БРПО, секретарь ЦК БРСМ: Этот проект не требует какой-то особенной подготовки со стороны как педагога, так и учреждения образования. Можно сказать, что это один из самых популярных проектов БРПО и БРСМ сейчас.

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

Симбиоз всех направлений, которые развивают БРСМ, включая сегодняшнее мероприятие, может вырастить по-настоящему гармоничного человека, гармоничную личность. А это все, что нам надо для здорового и счастливого будущего нашей страны.

«Октябрятский, пионерский, молодежный квиз» проходит в нашей стране уже в шестой раз. Ежегодно он собирает более четырех тысяч команд.