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У контакт-центра «115.бел» появится электронный помощник

23 января 2023 13:35
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Новости Беларуси. Электронный помощник появится у контакт-центра «115.бел», куда поступают проблемные звонки, касающиеся работы ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

У контакт-центра «115.бел» появится электронный помощник-1

Суть технологии проста: обратившихся будет приветствовать голосовой виртуальный консультант. С его помощью можно быстро оформить заявку, не дожидаясь ответа оператора. Далее информация автоматически поступит к исполнителям. А вот на сайте можно отслеживать статус обработки запроса и оценить качество выполнения работ.

У контакт-центра «115.бел» появится электронный помощник-4

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:
За 2022 год мы отработали очень неплохо, количество заявок, которые к нам поступило, на 5 % меньше, чем в предыдущем году. Основные направления, по которым обращались жители: уборка подъездов, на втором месте идет температура горячей воды, третье – отсутствие света в квартире.

Сейчас в контакт-центре звонки круглосуточно принимают более 100 операторов. По короткому номеру можно оставить заявку на устранение аварии либо проблемы.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Максим Бардович # Фотофакт

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