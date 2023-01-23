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Бить тревогу нет причин. Аграрии сообщили о состоянии озимых на полях Беларуси

23 января 2023 13:13
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Новости Беларуси. В Беларуси пусть на календаре январь, погода аномально теплая. И, несмотря на это, состояние посевов озимых остается в норме. Ученые говорят: растения не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бить тревогу нет причин. Аграрии сообщили о состоянии озимых на полях Беларуси-1

Бить тревогу вовсе нет причин, отмечают в Витебском зональном институте сельского хозяйства Национальной академии наук. Ситуацию на полях они мониторят раз в месяц. Под наблюдением четыре культуры: рожь, тритикале, ячмень и пшеница. Повреждений либо болезней у растений не выявили.

Бить тревогу нет причин. Аграрии сообщили о состоянии озимых на полях Беларуси-4

Любовь Картавенкова, заведующая отделом Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:
Потепление, опять заморозки, опять потепление либо высокий снежный покров. Количество углеводов растение тратит на эти перепады погоды, но на сегодня критических моментов мы пока не видим.

Следят за состоянием озимых культур и в лаборатории института. Исследования показали, что уровень сахара – а это основной критерий сохранности озимых – находится в пределах нормы.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Любовь Картавенкова # Фотофакт

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