Бить тревогу нет причин. Аграрии сообщили о состоянии озимых на полях Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси пусть на календаре январь, погода аномально теплая. И, несмотря на это, состояние посевов озимых остается в норме. Ученые говорят: растения не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бить тревогу вовсе нет причин, отмечают в Витебском зональном институте сельского хозяйства Национальной академии наук. Ситуацию на полях они мониторят раз в месяц. Под наблюдением четыре культуры: рожь, тритикале, ячмень и пшеница. Повреждений либо болезней у растений не выявили.

Любовь Картавенкова, заведующая отделом Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

Потепление, опять заморозки, опять потепление либо высокий снежный покров. Количество углеводов растение тратит на эти перепады погоды, но на сегодня критических моментов мы пока не видим.

Следят за состоянием озимых культур и в лаборатории института. Исследования показали, что уровень сахара – а это основной критерий сохранности озимых – находится в пределах нормы.