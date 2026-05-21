Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР

Президент Беларуси возглавил рейтинг доверия лидерам постсоветских государств у граждан России. Такие данные содержатся в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что показатели формируются на основе трех ключевых факторов: частоты упоминаний в медиа, тональности информационного фона и общего восприятия государства. В случае с Беларусью все эти элементы демонстрируют синергетический эффект.

Высокая плотность позитивных новостей и углубление союзной интеграции обеспечили Президенту Беларуси рекордный уровень доверия в 75 %, который стабильно растет на протяжении последних лет. Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1600 граждан России.