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Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР

21 мая 2026 07:47
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Президент Беларуси возглавил рейтинг доверия лидерам постсоветских государств у граждан России. Такие данные содержатся в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР-2

Эксперты отмечают, что показатели формируются на основе трех ключевых факторов: частоты упоминаний в медиа, тональности информационного фона и общего восприятия государства. В случае с Беларусью все эти элементы демонстрируют синергетический эффект. 

Высокая плотность позитивных новостей и углубление союзной интеграции обеспечили Президенту Беларуси рекордный уровень доверия в 75 %, который стабильно растет на протяжении последних лет. Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1600 граждан России. 

# Александр Лукашенко

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