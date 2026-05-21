Прямой эфир

В агрогородке Зембин после капремонта открылся Музей народной славы

21 мая 2026 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После полугодового капитального ремонта в агрогородке Зембин открылся Музей народной славы. Масштабная реконструкция стала важной частью подготовки к полувековому юбилею основания населенного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агрогородке Зембин после капремонта открылся Музей народной славы-2

В ходе работ выставочные залы полностью преобразились: они стали светлее и просторнее. В обновленном пространстве разместилось более 1300 экспонатов. Жемчужиной коллекции являются работы белорусских и зарубежных мастеров, включая знаменитые мозаичные панно Нади Леже. Вторая часть экспозиции глубоко раскрывает тему Великой Отечественной войны и подвигов Борисовско-Бегомльской партизанской зоны. 

В агрогородке Зембин после капремонта открылся Музей народной славы-4

Ольга Беляева, заведующая филиалом Борисовского объединенного музея «Музей народной славы»:
У нас находятся шесть мозаичных панно, которые были перевезены из Подмосковья, город Дубна. Известные личности, которые изображены на мозаичных панно: это Владимир Ильич Ленин, Пабло Пикассо, Фернан Леже, Марк Шагал и коллекционер Анри Канвейлер. У нас новый уголок мещанского быта, которого я ранее не была, и мы обязательно будем его дополнять, чтобы люди могли соприкоснуться с искусством и с бытом людей.

В дальнейшем в залах планируют внедрить мультимедийные гиды и интерактивные зоны для работы со школьниками. Новые проекты будут формироваться в том числе из богатейших фондов Борисовского объединенного музея. Это позволит экспонировать в Зембине редкие исторические артефакты и архивные документы.

# Музеи Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь профинансирует запуск международного IТ-проекта «Школа 21»
21 мая 2026 08:13

Беларусь профинансирует запуск международного IТ-проекта «Школа 21»

Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР
21 мая 2026 07:47

Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР

Патрули на перронах и работа кинологов: в Минске проходит спецмероприятие «Пассажир»
21 мая 2026 07:31

Патрули на перронах и работа кинологов: в Минске проходит спецмероприятие «Пассажир»

Республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее» стартовал в Минске
21 мая 2026 07:26

Республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее» стартовал в Минске

Водитель такси из Бобруйска спас пенсионерку от передачи денег мошенникам
21 мая 2026 07:19

Водитель такси из Бобруйска спас пенсионерку от передачи денег мошенникам

Православные Беларуси отмечают Вознесение Господне
21 мая 2026 06:34

Православные Беларуси отмечают Вознесение Господне

Натурально и экологично: деревянные дома набирают популярность в Беларуси
21 мая 2026 06:34

Натурально и экологично: деревянные дома набирают популярность в Беларуси

В Беларуси продолжается контроль за состоянием улично-дорожной сети
21 мая 2026 06:07

В Беларуси продолжается контроль за состоянием улично-дорожной сети

Парламентская делегация Беларуси примет участие в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ
21 мая 2026 06:02

Парламентская делегация Беларуси примет участие в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ

Трагическое ДТП под Гродно: погибли женщина и годовалый ребенок
21 мая 2026 05:59

Трагическое ДТП под Гродно: погибли женщина и годовалый ребенок

Пять стратегических сессий и участники из 13 стран: Гомель принимает XX экономический форум
21 мая 2026 05:44

Пять стратегических сессий и участники из 13 стран: Гомель принимает XX экономический форум

«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит
20 мая 2026 17:40

«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит