В агрогородке Зембин после капремонта открылся Музей народной славы

В ходе работ выставочные залы полностью преобразились: они стали светлее и просторнее. В обновленном пространстве разместилось более 1300 экспонатов. Жемчужиной коллекции являются работы белорусских и зарубежных мастеров, включая знаменитые мозаичные панно Нади Леже. Вторая часть экспозиции глубоко раскрывает тему Великой Отечественной войны и подвигов Борисовско-Бегомльской партизанской зоны.

Ольга Беляева, заведующая филиалом Борисовского объединенного музея «Музей народной славы»:

У нас находятся шесть мозаичных панно, которые были перевезены из Подмосковья, город Дубна. Известные личности, которые изображены на мозаичных панно: это Владимир Ильич Ленин, Пабло Пикассо, Фернан Леже, Марк Шагал и коллекционер Анри Канвейлер. У нас новый уголок мещанского быта, которого я ранее не была, и мы обязательно будем его дополнять, чтобы люди могли соприкоснуться с искусством и с бытом людей.

В дальнейшем в залах планируют внедрить мультимедийные гиды и интерактивные зоны для работы со школьниками. Новые проекты будут формироваться в том числе из богатейших фондов Борисовского объединенного музея. Это позволит экспонировать в Зембине редкие исторические артефакты и архивные документы.