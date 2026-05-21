Беларусь профинансирует запуск международного IТ-проекта «Школа 21». На его реализацию выделено 2,5 миллиона рублей из инвестиционного фонда Минсвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Выделенные средства пойдут на техническое оснащение образовательного пространства. Будет закуплено серверное и сетевое оборудование, системы безопасности и бесперебойного питания, а также мультимедийная техника: дисплеи, камеры и микрофоны.

Проект «Школа 21» уже успешно работает в России и Узбекистане. Его запуск в Беларуси позволит бесплатно получить востребованную IТ-профессию. Обучение доступно каждому желающему с нуля – наличие профильного диплома или базовых знаний в программировании не требуется.