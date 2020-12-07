«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их отношении начат административный процесс.

Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.