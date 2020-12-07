«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста
Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их отношении начат административный процесс.
Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.
– Где задержаны?
– На улице Герасименко.
– Что при себе находилось?
– Две карты, нерабочие рации.
– Ваша рация?
– Не узнаю без чехла. Без чехла сейчас не могу сказать. Ну, теперь похоже, что моя.
– Что делают у вас при себе эти флаги?
– Это руки вытирать.
– К уголовной, административной ответственности?
– Ранее привлекался, в 2000 году.
– Где вас задержали?
– Я вообще не помню, если честно.
– Не помните, где находились?
– Сегодня да.
– А с утра вы встали и пошли куда-то, на работу?
– Нет, я выпил, и все как в тумане.
– Употребили спиртное и не помните даже, как оказались?
– Да.
– Как часто вы привлекались к ответственности административной?
– Очень много.
– А к уголовной?
– Три или четыре раза.
– За что?
– 205-я, 206-я.