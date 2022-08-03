«У города юбилей». Минск готовится отметить 955-летие со дня основания

Новости Беларуси. Минск готовится отметить День города и 955-летний юбилей основания. К празднику улицы уже украсили полтора миллиона цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом районе можно увидеть масштабные панно. Например, на откосе проспекта Притыцкого возле гостиницы «Орбита» теперь также красуется композиция, посвященная юбилею столицы. Еще один цветочный подарок появился и на Логойском тракте.

Анжелика Пузанкова, директор «Зеленстроя» Советского района:

Мы сейчас находимся у юбилейного цветника, который посвящен 955-летию Минска, он создан из ковровых растений. Это такая своеобразная открытка на откосе, поздравления как горожанам, так и всем, кто приезжает, чтобы они понимали, что у города юбилей.