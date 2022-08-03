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«У города юбилей». Минск готовится отметить 955-летие со дня основания

03 августа 2022 07:51
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Новости Беларуси. Минск готовится отметить День города и 955-летний юбилей основания. К празднику улицы уже украсили полтора миллиона цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У города юбилей». Минск готовится отметить 955-летие со дня основания-1

В каждом районе можно увидеть масштабные панно. Например, на откосе проспекта Притыцкого возле гостиницы «Орбита» теперь также красуется композиция, посвященная юбилею столицы. Еще один цветочный подарок появился и на Логойском тракте.

«У города юбилей». Минск готовится отметить 955-летие со дня основания-4

Анжелика Пузанкова, директор «Зеленстроя» Советского района:
Мы сейчас находимся у юбилейного цветника, который посвящен 955-летию Минска, он создан из ковровых растений. Это такая своеобразная открытка на откосе, поздравления как горожанам, так и всем, кто приезжает, чтобы они понимали, что у города юбилей.

«У города юбилей». Минск готовится отметить 955-летие со дня основания-7

Завершить работы по благоустройству и озеленению города планируют в начале сентября.

# День города в Минске # общество # Анжелика Пузанкова # Фотофакт

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