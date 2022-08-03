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Массовую уборку зерновых в Беларуси планируют завершить 20 августа

03 августа 2022 07:34
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Новости Беларуси. Исходя из набранных темпов и прогнозов синоптиков, массовую уборку зерновых в Беларуси планируют завершить 20 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовую уборку зерновых в Беларуси планируют завершить 20 августа-1

3 августа это подтвердили в Минсельхозпроде. Зерновые и зернобобовые без учета кукурузы занимают свыше 2 миллионов 188 тысяч гектаров площади. Во время рабочей поездки в Минскую область Президент Беларуси ориентировал аграриев на максимальную продуктивность во время уборочной. Стоит не забывать, что помимо зерновых ставка делается и на такие культуры, как лен, сахарная свекла, картофель и овощи.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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