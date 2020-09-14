11 велопарковок обустроили в Минске на автостоянках. Сколько нужно платить за такую услугу?

Новости Беларуси. 11 велопарковок появилось в 2020 году в столице на автостоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего же в Минске оборудовано 46 велопаркингов почти на 1400 мест. Все они пользуются популярностью у горожан.

Как правило, такие хранилища заполнены на 85 %. Новые места обустраивают, если желание оставить свое двухколесное транспортное средство на охраняемой стоянке озвучили не менее 10 велосипедистов. Плата за такую услугу – 5 рублей в месяц для клиентов стоянки и 7 рублей для остальных велосипедистов.