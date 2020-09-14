Прямой эфир

11 велопарковок обустроили в Минске на автостоянках. Сколько нужно платить за такую услугу?

14 сентября 2020 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 велопарковок появилось в 2020 году в столице на автостоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

11 велопарковок обустроили в Минске на автостоянках. Сколько нужно платить за такую услугу?-1

Каждая рассчитана на 30 мест.  

Всего же в Минске оборудовано 46 велопаркингов почти на 1400 мест. Все они пользуются популярностью у горожан.  

11 велопарковок обустроили в Минске на автостоянках. Сколько нужно платить за такую услугу?-4

Как правило, такие хранилища заполнены на 85 %. Новые места обустраивают, если желание оставить свое двухколесное транспортное средство на охраняемой стоянке озвучили не менее 10 велосипедистов. Плата за такую услугу – 5 рублей в месяц для клиентов стоянки и 7 рублей для остальных велосипедистов.  

# Велосипед # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержали участников беспорядков, напавших на сотрудников ОМОНа
14 сентября 2020 14:40

В Минске задержали участников беспорядков, напавших на сотрудников ОМОНа

Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!»
14 сентября 2020 14:02

Участвовали спортсмены-любители от 23 до 49 лет. В Молодечно завершилась акция «Минщина спортивная – за Беларусь!»

Сколько средств выделили минские профсоюзы на подготовку школьников к новому учебному году?
14 сентября 2020 13:51

Сколько средств выделили минские профсоюзы на подготовку школьников к новому учебному году?