У четверых жителей Минской области нашли оружие и боевые патроны

Оказались причастны к браконьерству: у четверых жителей Минской области правоохранители нашли оружие и боевые патроны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Бобрович, начальник отдела управления по Минской области ГУБОПиК МВД Беларуси:

Сотрудниками 10-го управления по Минской области ГУБОПиК регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на установление и изобличение лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так, в марте выявлены четверо жителей Борисовского, Червенского, Пуховичского и Молодечненского районов в возрасте от 42 до 63 лет, причастных к браконьерству. В ходе осмотра по местам их жительства при силовой поддержке отряда специального назначения «Рысь» внутренних войск МВД обнаружено и изъято 13 единиц огнестрельного оружия. Среди них пистолет «Вальтер», современный револьвер немецкого производства, винтовка Мосина времен Великой Отечественной войны, карабин, малокалиберная винтовка, а также свыше 3000 патронов к нарезному огнестрельному оружию разных калибров.

Оперативники устанавливают источники приобретения арсенала. В МВД напоминают: лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, от уголовной и административной ответственности освобождаются.