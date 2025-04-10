Делегация Могилёвской области посетит концерт-реквием «Каждый третий»

Сегодня, 10 апреля, в Минске делегация Могилевской области увидит концерт-реквием «Каждый третий». Накануне двери Дворца Республики распахнулись для двух с половиной тысяч представителей Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация вслед за Брестской, Витебской областями и Минском приняла участие в информационно-патриотическом проекте. А он вызывает эмоции, передает не сухие цифры, заставляет зал сопереживать, понять всю трагедию, которую пережил белорусский народ.

Я как многодетная мать, мне в душу, конечно же, все переживания насчет утраченной жизни детей, поломанные судьбы наших граждан. Я весь концерт заплаканная с первой же песни. Мы вечно будем преклонять головы и колени перед нашими дедами и прадедами, которые позволили нам уже на протяжении 80 лет чувствовать то мирное небо и то благополучие, которое есть у нас в стране.

Каждая песня, каждое слово прошло через мое сердце. Это такая боль и в то же время гордость за наш народ. Основная часть проекта – концерт-реквием, который по поручению Президента смогут увидеть жители всех областей страны. Со сцены звучат как широко известные музыкальные произведения советского периода, так и новые композиции современных белорусских авторов.

Вот это урок. Урок патриотизма, урок воспитания, урок человечности. Пока мы вместе, мы непобедимы.

Валерия Бернатович, участница проекта «Каждый третий»:

Мы сами не можем просто исполнять это произведение без каких-то эмоций, без слез. Я даже сейчас говорю, у меня накатывают слезы, потому что значимость этого очень велика. И это один из первых номеров, который рассказывает вообще о концепции этого концерта. Самое главное – это рассказать детям о войне. И это безумно трогает.