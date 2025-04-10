Делегация Могилёвской области посетит концерт-реквием «Каждый третий»
Сегодня, 10 апреля, в Минске делегация Могилевской области увидит концерт-реквием «Каждый третий». Накануне двери Дворца Республики распахнулись для двух с половиной тысяч представителей Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация вслед за Брестской, Витебской областями и Минском приняла участие в информационно-патриотическом проекте. А он вызывает эмоции, передает не сухие цифры, заставляет зал сопереживать, понять всю трагедию, которую пережил белорусский народ.
Я как многодетная мать, мне в душу, конечно же, все переживания насчет утраченной жизни детей, поломанные судьбы наших граждан. Я весь концерт заплаканная с первой же песни. Мы вечно будем преклонять головы и колени перед нашими дедами и прадедами, которые позволили нам уже на протяжении 80 лет чувствовать то мирное небо и то благополучие, которое есть у нас в стране.
Каждая песня, каждое слово прошло через мое сердце. Это такая боль и в то же время гордость за наш народ.
Основная часть проекта – концерт-реквием, который по поручению Президента смогут увидеть жители всех областей страны. Со сцены звучат как широко известные музыкальные произведения советского периода, так и новые композиции современных белорусских авторов.
Вот это урок. Урок патриотизма, урок воспитания, урок человечности. Пока мы вместе, мы непобедимы.
Валерия Бернатович, участница проекта «Каждый третий»:
Мы сами не можем просто исполнять это произведение без каких-то эмоций, без слез. Я даже сейчас говорю, у меня накатывают слезы, потому что значимость этого очень велика. И это один из первых номеров, который рассказывает вообще о концепции этого концерта. Самое главное – это рассказать детям о войне. И это безумно трогает.
Ольга Змурщик, участница проекта «Каждый третий»:
Каждое произведение просто до глубины души. Наше произведение, знаете, такое светлое пятно. Мы поем о добре, о выпускниках. И то, вы знаете, все это так нас трогает, поэтому эмоции мы свои сдерживать не планируем. Мы планируем их показывать людям, чтобы это все было искренне, по-настоящему и обязательно с чистым сердцем.
Размещенные в холле Дворца Республики экспозиции помогают прочувствовать, что мы вместе сохраняем достижения победителей.