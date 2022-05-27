«Это будет полезно». В одной из школ Минска появился кабинет допризывной подготовки с тиром

Новости Беларуси. В Минске открылся городской ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию. Он расположен на базе средней школы № 93 Первомайского района. На этой площадке будут поводить научно-исследовательскую работу и конференции на тему военно-патриотического воспитания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В ресурсном центре побывала и наш корреспондент Мария Царикевич.

Новейшая школа, современное оборудование, высококвалифицированные педагоги и мотивированные ученики. И особое внимание патриотическому воспитанию. Теперь в школе № 93 есть ресурсный центр.

Мария Царикевич, корреспондент:

Для этого здесь отремонтировали кабинет, открыли комнату допризывной подготовки с тиром и музей. Самое главное, что мероприятия будут проходить не только для местных учеников, но и ребят из других школ и преподавателей.

Оксана Цимбаленко, директор средней школы № 93:

Предлагаем для руководителей военно-патриотического воспитания, для заместителей директоров по воспитательной работе. Думаю, что в рамках работы городского ресурсного центра это будет полезно, нужно и поможет в рамках других учреждений образования тоже организовать работу в данном направлении.