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«Это будет полезно». В одной из школ Минска появился кабинет допризывной подготовки с тиром

27 мая 2022 14:45
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Новости Беларуси. В Минске открылся городской ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию. Он расположен на базе средней школы № 93 Первомайского района. На этой площадке будут поводить научно-исследовательскую работу и конференции на тему военно-патриотического воспитания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ресурсном центре побывала и наш корреспондент Мария Царикевич.

«Это будет полезно». В одной из школ Минска появился кабинет допризывной подготовки с тиром-1

Новейшая школа, современное оборудование, высококвалифицированные педагоги и мотивированные ученики. И особое внимание патриотическому воспитанию. Теперь в школе № 93 есть ресурсный центр.

«Это будет полезно». В одной из школ Минска появился кабинет допризывной подготовки с тиром-4

Мария Царикевич, корреспондент:
Для этого здесь отремонтировали кабинет, открыли комнату допризывной подготовки с тиром и музей. Самое главное, что мероприятия будут проходить не только для местных учеников, но и ребят из других школ и преподавателей.

«Это будет полезно». В одной из школ Минска появился кабинет допризывной подготовки с тиром-7

Оксана Цимбаленко, директор средней школы № 93:
Предлагаем для руководителей военно-патриотического воспитания, для заместителей директоров по воспитательной работе. Думаю, что в рамках работы городского ресурсного центра это будет полезно, нужно и поможет в рамках других учреждений образования тоже организовать работу в данном направлении.

«Это будет полезно». В одной из школ Минска появился кабинет допризывной подготовки с тиром-10

В школе есть не только ресурсный центр, но и военно-патриотические классы, проходят факультативы. Ребята – активные участники акций: помогают ветеранам, благоустраивают мемориалы.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Мария Царикевич # Оксана Цимбаленко # Максим Мусолов # Фотофакт

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