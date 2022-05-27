Чтобы подсластить дальнейший путь. Какая традиция сложилась в одной из школ Старых Дорог на выпускной?

Новости Беларуси. Свыше 20 тысяч школьников выпустятся из школ центрального региона этим летом, в том числе более 7 тысяч 11-классников. На золотую медаль претендуют около 600 учащихся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Свыше 20 тысяч школьников выпустятся из школ центрального региона этим летом, в том числе более 7 тысяч 11-классников. На золотую медаль претендуют около 600 учащихся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Последние репетиции, последние встречи на пороге школы. Каждый день старшеклассники собираются после уроков, чтобы отточить движения всех номеров, концерт должен быть неповторимым и прогреметь своим эксклюзивом на весь райцентр.
Алина Хотеева и Илья Драко за одной партой 11 лет. Поэтому, само собой, в танце тоже закружатся вместе.
Алина Хотеева, ученица стародорожской средней школы № 2:
Сейчас цель – хорошо окончить учебный год, на линейке выступить достойно. Много было хорошего, хорошие моменты в школе. Грустно на самом деле, что все так быстро заканчивается, но впереди будет что-то новое.
Вместе, дружно и весело. Запомнится обязательно только самое лучшее и трогательное. Грусть лишь от разлуки. В глазах как школьников, так и педагогов.
Подробности в видеоматериале.