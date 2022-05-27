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Фестиваль «Вясновы букет» открывает сезон праздников в Верхнем городе. Как провести лето в Минске?

27 мая 2022 15:03
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Новости Беларуси. Сезон праздников национальных культур начнется 28 мая в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт традиционным мероприятиям даст республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет».

Фестиваль «Вясновы букет» открывает сезон праздников в Верхнем городе. Как провести лето в Минске?-1

Это масштабный праздник, в котором примут участие более 350 мастеров-ремесленников. Будут организованы площадки, представляющие каждый регион Беларуси. Сейчас идет завершающая подготовка и звукоусиление главной сцены. Для гостей мероприятия подготовлены выступления творческих коллективов, театрализованные представления, конкурсы, развлекательные, этнографическо-познавательные программы, мастер-классы. Будут работать и торговые точки, где все желающие смогут приобрести сувенирную продукцию от белорусских ремесленников.

Фестиваль «Вясновы букет» открывает сезон праздников в Верхнем городе. Как провести лето в Минске?-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Это интересная и насыщенная программа. Ну и, конечно же, в 19:00 мы также приглашаем жителей и гостей столицы в Верхний город, где будет проходить творческая концертная программа с участием народной артистки, заслуженных артистов Республики Беларусь, наших детских творческих коллективов. А в театральный дворик, в котором находится и располагается гостиница «Монастырская», приглашает наша Академия искусств, где студенты 3 курса покажут очень интересную и великолепную программу.

Фестиваль «Вясновы букет» открывает сезон праздников в Верхнем городе. Как провести лето в Минске?-7

«Вясновы букет» стал уже традиционным городским праздником, который так полюбился жителям и гостям столицы. Фестиваль-ярмарка станет началом целой череды национальных праздников, которые пройдут летом в Верхнем городе.

# Праздники # общество # Виталий Брель # Фотофакт

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