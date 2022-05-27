Фестиваль «Вясновы букет» открывает сезон праздников в Верхнем городе. Как провести лето в Минске?

Новости Беларуси. Сезон праздников национальных культур начнется 28 мая в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт традиционным мероприятиям даст республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет».

Это масштабный праздник, в котором примут участие более 350 мастеров-ремесленников. Будут организованы площадки, представляющие каждый регион Беларуси. Сейчас идет завершающая подготовка и звукоусиление главной сцены. Для гостей мероприятия подготовлены выступления творческих коллективов, театрализованные представления, конкурсы, развлекательные, этнографическо-познавательные программы, мастер-классы. Будут работать и торговые точки, где все желающие смогут приобрести сувенирную продукцию от белорусских ремесленников.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Это интересная и насыщенная программа. Ну и, конечно же, в 19:00 мы также приглашаем жителей и гостей столицы в Верхний город, где будет проходить творческая концертная программа с участием народной артистки, заслуженных артистов Республики Беларусь, наших детских творческих коллективов. А в театральный дворик, в котором находится и располагается гостиница «Монастырская», приглашает наша Академия искусств, где студенты 3 курса покажут очень интересную и великолепную программу.