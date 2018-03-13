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У белорусских судэкспертов появился свой профессиональный праздник

13 марта 2018 06:32
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник появился у белорусских судебных экспертов. Отмечаться он будет 22 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусских судэкспертов появился свой профессиональный праздник-1

Соответствующий указ подписал накануне глава государства. Документ призван повысить престиж данной профессии, а также закрепить и развить традиции в этой сфере. День празднования выбран не случайно – 22 апреля 2013 года был образован Государственный комитет судебных экспертиз. В 2018 году ему исполняется пять лет.

У белорусских судэкспертов появился свой профессиональный праздник-4

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

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