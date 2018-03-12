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Столичные универмаги обновили витрины декоративными обновками в весеннем стиле

12 марта 2018 19:49
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Новости Беларуси. Время менять гардероб. Столичные универмаги обновили витрины весенними нотками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные универмаги обновили витрины декоративными обновками в весеннем стиле -1

Эти декоративные обновки способны заменить минчанам недостающие яркие краски. Умелый маркетинговый ход не только поднимает настроение прохожим, но и завлекает покупателей. Вместе с тем преобразился и главный проспект столицы – Независимости.

Столичные универмаги обновили витрины декоративными обновками в весеннем стиле -3

# общество # Украшения # Фотофакт

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