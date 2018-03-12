Столичные универмаги обновили витрины декоративными обновками в весеннем стиле

Новости Беларуси. Время менять гардероб. Столичные универмаги обновили витрины весенними нотками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эти декоративные обновки способны заменить минчанам недостающие яркие краски. Умелый маркетинговый ход не только поднимает настроение прохожим, но и завлекает покупателей. Вместе с тем преобразился и главный проспект столицы – Независимости.