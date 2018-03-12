Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту

Новости Беларуси. О космическом и земном лично спросить космонавта Олега Новицкого смогли 12 марта курсанты Минского суворовского военного училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для знаменитого земляка организовали экскурсию по старейшей белорусской кузнице военных кадров. Олег Новицкий раньше здесь не бывал, от того еще более интересно проходило его общение с теми, кто с детства носит погоны.

Ребята, пользуясь случаем, в неформальной обстановке расспрашивали космонавта о деталях жизни в невесомости. Кстати, до посещения суворовского училища Олег Новицкий успел побывать и в Военной академии Беларуси.

Олег Новицкий, космонавт:

Очень серьезный подход. Техническое оснащение. Я даже проехал на тренажере танка. Здорово, непередаваемые ощущения. В мое время таких тренажеров еще не было. Я очень рад, что это достойное сочетание прогресса, когда можешь заниматься не выходя из класса. Можешь получить замечательные навыки: вождение машины, применение вооружения в реальных условиях. Отношение преподавательского и командного состава к ребятам ответственное и строгое.