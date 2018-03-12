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Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту

12 марта 2018 19:15
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Новости Беларуси. О космическом и земном лично спросить космонавта Олега Новицкого смогли 12 марта курсанты Минского суворовского военного училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-1

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-3

Для знаменитого земляка организовали экскурсию по старейшей белорусской кузнице военных кадров. Олег Новицкий раньше здесь не бывал, от того еще более интересно проходило его общение с теми, кто с детства носит погоны.

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-5

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-7

Ребята, пользуясь случаем, в неформальной обстановке расспрашивали космонавта о деталях жизни в невесомости. Кстати, до посещения суворовского училища Олег Новицкий успел побывать и в Военной академии Беларуси.

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-9

Олег Новицкий, космонавт:
Очень серьезный подход. Техническое оснащение. Я даже проехал на тренажере танка. Здорово, непередаваемые ощущения. В мое время таких тренажеров еще не было. Я очень рад, что это достойное сочетание прогресса, когда можешь заниматься не выходя из класса. Можешь получить замечательные навыки: вождение машины, применение вооружения в реальных условиях. Отношение преподавательского и командного состава к ребятам ответственное и строгое.

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-11

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-13

Олег Новицкий в космос летал дважды и провел там 340 суток. Сейчас он готовится к третьему космическому полету. В конце января главная медицинская комиссия признала нашего земляка годным к новому старту. Сейчас космонавт ждет официального назначения в экипаж.

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-15

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-17

Олег Новицкий посетил Минское суворовское училище. Какие вопросы задавали космонавту-19

# общество # Фотофакт # Олег Новицкий # Минское суворовское военное училище

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