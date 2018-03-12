Новости Беларуси. Забота о природе плюс экономия. Столичные экологи бьют тревогу: ради одной тонны бумаги вырубается примерно 17 деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По подсчетам специалистов, каждый месяц на распечатку только одних жировок уходит три с половиной тонны бумаги. Это целый грузовик. Поэтому минчанам предлагают перейти на электронные извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг. Взамен планируют высылать счета по электронной почте. Они приходят на день-два раньше и точно не потеряются.