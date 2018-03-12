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Минчанам предлагают перейти на электронные извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг

12 марта 2018 19:41
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Новости Беларуси. Забота о природе плюс экономия. Столичные экологи бьют тревогу: ради одной тонны бумаги вырубается примерно 17 деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанам предлагают перейти на электронные извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг-1

По подсчетам специалистов, каждый месяц на распечатку только одних жировок уходит три с половиной тонны бумаги. Это целый грузовик. Поэтому минчанам предлагают перейти на электронные извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг. Взамен планируют высылать счета по электронной почте. Они приходят на день-два раньше и точно не потеряются.

Минчанам предлагают перейти на электронные извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг-3

Чтобы получить электронные извещения, нужно обратиться в расчетно-справочный центр с паспортом и написать заявление об отказе от бумажных жировок. И указать адрес своей электронной почты, на которую будут приходить счета. Кстати, на виртуальные платежки уже перешли больше четырёх тысяч минчан.

Минчанам предлагают перейти на электронные извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг-5

# общество # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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