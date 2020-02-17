У белорусских младшеклассников начались зимние каникулы

Новости Беларуси. Дополнительные зимние каникулы начались в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дополнительные зимние каникулы начались в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семидневный отдых предназначен для того, чтобы снизить нагрузку на учеников младших классов. Ведь третья четверть самая длинная.
На время этих каникул школьные лагеря не организовываются, но для детей, чьи родители постоянно на работе, открываются дежурные группы, планируются экскурсии.