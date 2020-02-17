У белорусских младшеклассников начались зимние каникулы

Новости Беларуси. Дополнительные зимние каникулы начались в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семидневный отдых предназначен для того, чтобы снизить нагрузку на учеников младших классов. Ведь третья четверть самая длинная.