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У белорусских младшеклассников начались зимние каникулы

17 февраля 2020 06:44
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Новости Беларуси. Дополнительные зимние каникулы начались в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусских младшеклассников начались зимние каникулы-1

Семидневный отдых предназначен для того, чтобы снизить нагрузку на учеников младших классов. Ведь третья четверть самая длинная.

У белорусских младшеклассников начались зимние каникулы-4

На время этих каникул школьные лагеря не организовываются, но  для детей, чьи родители постоянно на работе, открываются дежурные группы, планируются экскурсии.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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