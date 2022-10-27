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Как формируется ВНС и какие у него полномочия? На гродненском предприятии обсудили проект закона

27 октября 2022 12:58
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Новости Беларуси. Принять участие в решении вопросов государственной важности. В трудовых коллективах продолжают активно обсуждать законопроект о Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как формируется ВНС и какие у него полномочия? На гродненском предприятии обсудили проект закона-1

На «Гроднооблнефтепродукте» встреча с профсоюзными лидерами прошла в интерактивном формате. Работники предприятия обсудили весь круг связанных с ВНС вопросов: как формируется собрание, какие у него полномочия, механизм избрания делегатов. Это одно из достижений нашего государства, когда есть возможность обсудить вопросы, касающиеся развития страны, публично.

Как формируется ВНС и какие у него полномочия? На гродненском предприятии обсудили проект закона-4

Валерий Титов, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
Наиболее массовая организация – это профессиональные союзы. Уже на некоторых встречах, и на текущей встрече, которую мы здесь провели, в Гродно, и на других встречах, звучали такие предложения, что распределять квоту между представителями гражданского общества нужно исходя из паритетности, которая представляет то или иное сообщество. Потому как понятно, что профсоюзы и должны выдвигать делегатов – не только самих профсоюзных лидеров, но и людей, которые работают непосредственно на производстве, которые представляют непосредственно профессии.

Как формируется ВНС и какие у него полномочия? На гродненском предприятии обсудили проект закона-7

Профсоюзы Гродненского региона продолжат разъяснять работникам предприятий и организаций законопроект о ВНС. Поступившие замечания и предложения обобщат. А проект закона будет доработан.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Валерий Титов # Фотофакт

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