Как формируется ВНС и какие у него полномочия? На гродненском предприятии обсудили проект закона

На «Гроднооблнефтепродукте» встреча с профсоюзными лидерами прошла в интерактивном формате. Работники предприятия обсудили весь круг связанных с ВНС вопросов: как формируется собрание, какие у него полномочия, механизм избрания делегатов. Это одно из достижений нашего государства, когда есть возможность обсудить вопросы, касающиеся развития страны, публично.

Валерий Титов, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

Наиболее массовая организация – это профессиональные союзы. Уже на некоторых встречах, и на текущей встрече, которую мы здесь провели, в Гродно, и на других встречах, звучали такие предложения, что распределять квоту между представителями гражданского общества нужно исходя из паритетности, которая представляет то или иное сообщество. Потому как понятно, что профсоюзы и должны выдвигать делегатов – не только самих профсоюзных лидеров, но и людей, которые работают непосредственно на производстве, которые представляют непосредственно профессии.