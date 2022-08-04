У Автуховича не сухая голодовка – в Сети появились кадры с доказательствами

Новости Беларуси. В Сети появились кадры, на которых Николай Автухович, будучи якобы на сухой голодовке, на самом деле исправно пил жидкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Сети появились кадры, на которых Николай Автухович, будучи якобы на сухой голодовке, на самом деле исправно пил жидкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Камера видеонаблюдения, установленная в блоке, где содержится обвиняемый, запечатлела, как один из сокамерников заносит в так называемую слепую зону кружку с соком, далее туда направляется сам Автухович, через полминуты другой сокамерник убирает уже пустую кружку и моет ее. Прямое видеодоказательство фиктивной голодовки волковысского подрывника получено еще до того, как он в начале этой недели, спустя 23 дня якобы воздержания от еды и воды, заявил, что начинает принимать пищу.
Напомним, в октябре 2020-го Николай Автухович вместе со своими подельниками организовал и реализовал ряд взрывов автомобилей и домов сотрудников органов внутренних дел. Позже это квалифицируют как акт терроризма.
Главному фигуранту данного уголовного дела инкриминируют 12 статей Уголовного кодекса, 6 из них особо тяжкие, одна – расстрельная.