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У Автуховича не сухая голодовка – в Сети появились кадры с доказательствами

04 августа 2022 15:41
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Новости Беларуси. В Сети появились кадры, на которых Николай Автухович, будучи якобы на сухой голодовке, на самом деле исправно пил жидкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У Автуховича не сухая голодовка – в Сети появились кадры с доказательствами-1

Камера видеонаблюдения, установленная в блоке, где содержится обвиняемый, запечатлела, как один из сокамерников заносит в так называемую слепую зону кружку с соком, далее туда направляется сам Автухович, через полминуты другой сокамерник убирает уже пустую кружку и моет ее. Прямое видеодоказательство фиктивной голодовки волковысского подрывника получено еще до того, как он в начале этой недели, спустя 23 дня якобы воздержания от еды и воды, заявил, что начинает принимать пищу.  

У Автуховича не сухая голодовка – в Сети появились кадры с доказательствами-4

Напомним, в октябре 2020-го Николай Автухович вместе со своими подельниками организовал и реализовал ряд взрывов автомобилей и домов сотрудников органов внутренних дел. Позже это квалифицируют как акт терроризма.  

Главному фигуранту данного уголовного дела инкриминируют 12 статей Уголовного кодекса, 6 из них особо тяжкие, одна – расстрельная.  

# Судебная система Беларуси # общество # Николай Автухович # Фотофакт

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