«Автобусу нужен приоритет»: водителям запретили ездить по полосе для общественного транспорта в центре Минска
Новости Беларуси. В центре Минска водителям запретили проезжать по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Также здесь нельзя производить посадку и высадку пассажиров из автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За соблюдением этих правил на участке проспекта Независимости от Энгельса до Янки Купалы следит автоматический комплекс. Он и фиксирует нарушения. За них предусмотрен штраф до 5 базовых величин – это 115 рублей. Если водитель попался повторно, придется заплатить уже более 400 рублей.
Александр Пылаев, начальник сектора диспетчерского управления ГУ «Столичный транспорт и связь»:
В автобусе маршрута №100 в часы пик у нас перевозится около 150 пассажиров, это соответствует примерно 100 легковым автомобилям, которые проезжают. Автобусу нужен приоритет, чтобы у него было как можно меньше помех в движении. Значительно увеличится скорость сообщения.
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Будет работать система так же, как сейчас работают мобильные датчики, которые фиксируют правонарушения. Потом должностное лицо при анализе и изучении видеофайлов, различных кадров будет отсеивать данные материалы, согласно законодательству.
Техника уже себя хорошо зарекомендовала. Работает без сбоев. Сейчас в столице всего 12 таких участков с полосами для общественного транспорта. И их число с каждым годом будет увеличиваться. Дальнейшее развитие системы автоматической фиксации станет возможным, благодаря поправкам в законодательстве.