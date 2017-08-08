«Автобусу нужен приоритет»: водителям запретили ездить по полосе для общественного транспорта в центре Минска

Новости Беларуси. В центре Минска водителям запретили проезжать по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Также здесь нельзя производить посадку и высадку пассажиров из автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За соблюдением этих правил на участке проспекта Независимости от Энгельса до Янки Купалы следит автоматический комплекс. Он и фиксирует нарушения. За них предусмотрен штраф до 5 базовых величин – это 115 рублей. Если водитель попался повторно, придется заплатить уже более 400 рублей.