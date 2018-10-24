Многоквартирный дом возведут в Минске при финансовой поддержке Китая

Новости Беларуси. Китай строит жилье в Беларуси. Уже в 2019 году в Минске возведут многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги на строительство на безвозмездной основе выделил Китай. Новый дом на 80 квартир появится во Фрунзенском районе. Его строительством займутся белорусские специалисты.

Планируется, что новосёлы получат ключи от квартир летом 2019 года. Это социальный проект, то есть претендовать на заветные квадратные метры смогут только те, кто нуждается в поддержке государства.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:

Дом на 80 квартир, это двух- и трехкомнатные, этот дом относится к категории социального жилья. Это было изначальным условием помощи, которая нам предоставлялась. Это малообеспеченные многодетные семьи, дети-сироты, воспитывающие детей-инвалидов.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Китай и Беларусь – это хорошие партнеры. Сейчас двусторонние отношения на пике развития. Важный аспект взаимодействия то, что лидеров наших стран связывает тесная личная дружба. Я уверен, этот проект будет содействовать укреплению двусторонних связей и дружбе наших народов.