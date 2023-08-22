«Есть вопросы с ценой». Госконтроль проверил школьные базары

Новости Беларуси. На контроле школьные базары. Доступность, ассортимент и качество товара – эти вопросы находятся в сфере особого внимания КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К началу нового учебного года по всей стране развернулись сотни торговых площадок. На выбор более 700 моделей школьной формы, канцелярские принадлежности, рюкзаки и обувь. Большинство – отечественного производства. Соотношение цены и качества – главные критерии для родителей. Приобретать школьные товары специалисты рекомендуют строго в местах узаконенной торговли. При покупке детского ассортимента обращать особое внимание на маркировку товара.

Ольга Провоторова, государственный инспектор сектора контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:

В ходе мониторинга обращаем внимание на соблюдение законодательства о правилах торговли, ценообразования, так и технический регламент о безопасности легкой промышленности. В данном случае нарушений мы не видим, так как и цена, и состав изделия есть.

Галина Вежель, начальник отдела контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг КГК Беларуси:

Наши специалисты регулярно выходят на проверки. В этом сезоне есть вопросы с ценой, качеством реализуемых товаров на школьных базарах. Завышение цен установлено на товары в Могилеве. Детские фуфайки отечественного производства находились в реализации по ценам с завышением торговой надбавки в 1,6-2,6 раза. Такие факты Комитетом государственного контроля пресекаются.