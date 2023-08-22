«Есть вопросы с ценой». Госконтроль проверил школьные базары

Новости Беларуси. На контроле школьные базары. Доступность, ассортимент и качество товара – эти вопросы находятся в сфере особого внимания КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На контроле школьные базары. Доступность, ассортимент и качество товара – эти вопросы находятся в сфере особого внимания КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К началу нового учебного года по всей стране развернулись сотни торговых площадок. На выбор более 700 моделей школьной формы, канцелярские принадлежности, рюкзаки и обувь. Большинство – отечественного производства. Соотношение цены и качества – главные критерии для родителей. Приобретать школьные товары специалисты рекомендуют строго в местах узаконенной торговли. При покупке детского ассортимента обращать особое внимание на маркировку товара.
Ольга Провоторова, государственный инспектор сектора контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:
В ходе мониторинга обращаем внимание на соблюдение законодательства о правилах торговли, ценообразования, так и технический регламент о безопасности легкой промышленности. В данном случае нарушений мы не видим, так как и цена, и состав изделия есть.
Галина Вежель, начальник отдела контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг КГК Беларуси:
Наши специалисты регулярно выходят на проверки. В этом сезоне есть вопросы с ценой, качеством реализуемых товаров на школьных базарах. Завышение цен установлено на товары в Могилеве. Детские фуфайки отечественного производства находились в реализации по ценам с завышением торговой надбавки в 1,6-2,6 раза. Такие факты Комитетом государственного контроля пресекаются.
В эти дни в Комитете госконтроля работает телефон горячей линии. По короткому номеру 191 можно сообщить об отсутствии необходимых товаров, доступности цен и качестве продукции. Звонки принимаются до 24 августа включительно с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.