Тюльпаны к 8 Марта: как праздник сказался на ценниках и сколько мужчины готовы потратить на цветы

Новости Беларуси. Министерство торговли Беларуси усиливает контроль за продажей цветов к 8 Марта. Чтобы цены в эти праздничные дни оставались демократичными, за работой частных перекупщиков будут пристально следить правоохранители. Нарушителям грозит серьезное наказание, вплоть до закрытия торгового объекта. Самый ходовой товар сейчас – букет тюльпанов. Как праздничный ажиотаж сказался на ценниках и сколько белорусские мужчины готовы потратить на цветы для любимых?

Креативная композиция – около миллиона, стандартный букет – в 20 раз дешевле. Продавцы цветов расцвели как тюльпаны под 8 Марта. Сейчас у них самый прибыльный период в году.

Елена Воробей, продавец цветов:

Тюльпаны берут, мимозу, очень много розу белорусскую берут. Наши парни молодцы, любят и уважают женщин.

Мужчины удивляют своей щедростью. Заказ этого цветочного магазина потянул на пять миллионов. Минчанин купил 100 роз для жены, ставшей в канун 8 Марта мамой. Но большинство цветочных фантазий зависит от женского заказа.

Помимо цветочных лавок живые краски пестрят на каждом углу, а цены на них везде одинаковые. За 50 тысяч букет тюльпанов или одна роза. На стоимость цветочный ажиотаж повлиял, но минимально.

Сергей, продавец цветов:

Не будешь продавать за 30 тысяч, если сосед будет по 15.

Цветы из Голландии, Польши и местных теплиц. Каждый второй продавец приехал в Минск с юго-западного Полесья. Живыми символами весны они торгуют прямо с багажника автомобиля. По количеству цветочных лотков пальма первенства у садоводов с номерами первого региона. В начале марта Пинск – это столица тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Тихонич, продавец цветов:

Осенью их сажаем, в январе начинаем топить, чтобы под 8 Марта они успели вырасти и зацвести.

Продавцы заграничных цветов и владельцы местных оранжерей про себестоимость своих букетов молчат. Мол, не считали. Про выручку тоже ни слова. Но говорят, что еще сегодня стоимость одного белорусского тюльпана – 20 тысяч, а уже завтра появятся их экзотические варианты в раза два дороже.