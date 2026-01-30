Лукашенко: нужно создать нормальные условия для минчан и не перенаселять город
В современном мире размеры – а значит, и геополитический вес государства – определяются технологиями и интеллектуальным потенциалом, уверен Президент. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения уникального предприятия в столице – холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями.
На «Планаре» состоялся разговор с сотрудниками холдинга. Темы были очень разные: от стратегических и государственных до личных.
Мужской вопрос о будущем больших предприятий в больших городах. Тоже навеянный соцсетями.
Некоторые, как вы уже сегодня говорили, умные экономисты и блогеры усиленно продвигают идею о том, что Минск, по примеру мировых столиц, должен выносить производства за свои пределы, в регионы, оставляя здесь лишь IT-индустрию, финансы, сервис, услуги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы все это выбросим на периферию, а здесь у нас будут умные «яйцеголовые» айтишники сидеть и прочее, я ничего против не имею, хотя это уже не тот случай, когда «ах, IT», когда я создавал этот Парк высоких технологий. Сегодня айтишное подразделение, как у нас модно говорить, с подачи нашего министра образования этот «айтишный спецназ» уже есть на любом предприятии.
Поэтому, если Минск способен производить то, что вы делаете на «Планаре», «Интеграле», мотоциклы, велосипеды, мы это будем делать. Но 2 миллиона человек. Мы грязное производство даже за кольцевой дорогой строить не можем. Мы не должны это делать. Нужно создать нормальные условия для минчан, но не перенаселять Минск.