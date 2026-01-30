Лукашенко: нужно создать нормальные условия для минчан и не перенаселять город

В современном мире размеры – а значит, и геополитический вес государства – определяются технологиями и интеллектуальным потенциалом, уверен Президент. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения уникального предприятия в столице – холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями. На «Планаре» состоялся разговор с сотрудниками холдинга. Темы были очень разные: от стратегических и государственных до личных.

Мужской вопрос о будущем больших предприятий в больших городах. Тоже навеянный соцсетями.

Некоторые, как вы уже сегодня говорили, умные экономисты и блогеры усиленно продвигают идею о том, что Минск, по примеру мировых столиц, должен выносить производства за свои пределы, в регионы, оставляя здесь лишь IT-индустрию, финансы, сервис, услуги.