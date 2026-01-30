Муковозчик: в Европе – паралич политической воли и деменция аналитического мышления

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Грубые просчеты европейских властей видны уже просто везде, а ведь было время, когда им некоторые в рот смотрели. Давайте начнем сначала. Евросоюз был создан в 1993 году «на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию». Именно это декларировали создатели, тогда как на самом деле цель была чуть более амбициозной.

В условиях развала Советского Союза и празднования Соединенными Штатами победы в холодной войне отцы ЕС захотели тогда обойти Америку на политическом повороте, став мировым экономическим гегемоном. А евро сделать главной мировой валютой.

И ведь им это чуть было не удалось: с начала XXI века евроэкономика стала сопоставима с американской, к 2008 году ВВП ЕС стал равен 110 % ВВП США, а глядя на темпы роста, которые у Евросоюза были выше, эксперты уже прогнозировали смену мирового лидера.

Американцы ответили: сначала ипотечным кризисом, переросшим в мировой финансовый, из которого США вышли первыми. Затем «арабской весной», когда одновременно сошлись апробированные на развале Югославии методички и такие новые формы подрывной работы, как американские же айфоны и соцсети.

На добивание последовали… Ковид с локдаунами. Вывод из ЕС Великобритании с помощью почти шутливого поначалу (в 2016 году) Брексита. И украинский Майдан, переросший в горячую войну на Европейском континенте.

А «под кач» вводимых санкций США еще и оторвали Европу от дешевых российских энергоносителей, пересадив на свои. Фактически англосаксы колонизировали европейцев, по крайней мере экономически это выглядит именно так.

В 2023 году ВВП ЕС составил всего 67 % от уровня ВВП США, а темпы роста европейской экономики давно и постоянно уступают американским. И будто мало этих стратегических просчетов – ошибки европейцев множатся, такие ошибки, которые не просто будет исправлять.