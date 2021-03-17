На основе специальной азбуки можно не только общаться, но и изучать песни. Как готовят сурдопереводчиков в Беларуси?

Язык жестов как способ общения людей с нарушениями слуха используется во всем мире. При этом возможность глухим людям из разных стран общаться на понятном для всех языке дает международная жестовая речь. Она была утверждена еще в 1975 году, чтобы облегчить коммуникации людей с нарушениями слуха, в том числе на международных мероприятиях, Дефлимпийских и Паралимпийских играх. Немалую роль в этой системе общения играют и сурдопереводчики. Эта профессия востребована во всем мире, поскольку помогает решать очень многие жизненные вопросы.

Надежда Меньщикова, директор лингвогуманитарного колледжа:

Речь идет о подготовке специалистов, способных обеспечивать коммуникацию в обществе между людьми с нарушениями органов слуха и общественными организациями по экономическим, социальным, юридическим и другим вопросам, а также со всеми теми, кто взаимодействует с неслышащими, и с теми, кто не знает жестового языка.

Безбарьерная среда – это не только удобства для маломобильных граждан, но еще и возможности для людей с сенсорными проблемами: зрительными и слуховыми. Для многих глухих и слабослышащих граждан сурдоперевод – это качество жизни.

Элин не понаслышке знает, как важно порой понимание между теми, кто слышит, и кто – нет. Женщина выросла в семье глухих людей, а поэтому вопрос о выборе профессии никогда не стоял. Элин Седич, преподаватель жестового языка лингвогуманитарного колледжа:

Я к этому шла, училась, обучалась. Мне нравится общаться с детьми и преподавать. Мне нравится сам сурдоперевод, общение с глухими людьми и мне хочется им помогать, чтобы таких специалистов было больше.

Чтобы знания перешли в умения, одной теорией не обойтись. Нужна постоянная практика. Жесты недостаточно знать, их должны помнить руки. Кстати, на основе специальной азбуки можно не только общаться, но и изучать песни.

Правильная мотивация – залог успеха. Ребята, которые решили связать жизнь с языком жестов, прилежно учатся не только ради «корочки», у многих из них большие планы. Дарья Дубодел, учащаяся лингвогуманитарного колледжа:

Немаловажно, что специальность заключается в том, чтобы помогать людям. Это, я считаю, очень благородно и поэтому, наверное, я сделала именно этот выбор. Также я еще изучила информацию о том, что специалистов, знающих жестовый язык именно на хорошем уровне, очень мало в Беларуси, и я посчитала нужным вступить в их ряды.

Валерию привлекла коммуникация с необычными людьми и возможность самореализации в общественно полезном деле. Девушка уже освоила азы сурдоперевода и может рассказать о себе, используя мимику и жесты.

Валерия Гмырак, учащаяся лингвогуманитарного колледжа:

Здравствуйте! Меня зовут Валерия, мне 17 лет. Я живу в Минске и учусь в колледже.

Для подготовки высокопрофессионального специалиста требуется не один год. Человек должен владеть не только языком жестов, но и разбираться в психологии, обладать совершенной дикцией и знать языки.

Надежда Меньщикова:

Учебный план данной специальности предусматривает изучение дисциплин профессионального компонента, связанного с сурдокоммуникациями, теорией и практикой сурдоперевода, а также изучение иностранного языка – английского с тем, чтобы выпускники колледжа в будущем могли обеспечивать сурдоперевод как на русском и белорусском языках, так и на английском.