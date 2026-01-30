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Лукашенко: в этом году надо сделать максимум для наших женщин!

30 января 2026 17:39
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В современном мире размеры – а значит, и геополитический вес государства – определяются технологиями и интеллектуальным потенциалом, уверен Президент. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения уникального предприятия в столице – холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями.

На «Планаре» состоялся разговор с сотрудниками холдинга. Темы были очень разные: от стратегических и государственных до личных. 

Лукашенко: в этом году надо сделать максимум для наших женщин!-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Подумайте вместе с союзом женщин, как нам сделать так, чтобы женщины запомнили не только то, что Президент объявил Год женщины, но чтобы они запомнили этот год. Что мы должны сделать, какие мероприятия провести? И на мужиков не смотрите. Мы же все подкаблучники. Поэтому подумайте. 

Наталья Ивановна, вы за это ответственны. Что скажете, то и будем делать. Это хорошо, лозунги – мы это все помним, но нужно для женщин делать значимые мероприятия, чтобы они потом вспоминали этот Год женщины. Надо в этом году сделать максимум для наших женщин. Вы основа нашей жизни. 

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