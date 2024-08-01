Тысячи молодых специалистов по всей стране приступили к работе по распределению

Медики, педагоги, журналисты, военные, строители, мастера участков. Первый рабочий день сегодня, 1 августа, у тысяч молодых специалистов. Вчера еще выпускники вузов и колледжей – сегодня уже сотрудники отделов и управлений. Новых работников приветствует и коллектив нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О первых трудовых буднях молодых специалистов материал Анастасии Ярощик-Корниенко.

Казалось, вчера еще выпускники только получил диплом. А сегодня уже полноценные сотрудники. Молодое пополнение в эти дни встречают на предприятиях и в больницах, школах и аграрных хозяйствах.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Необходимо отметить, что две трети ребят, которые распределяются на первое место работы – это предприятия реального сектора экономики: промышленность, строительство, большое количество распределяется по педагогическим специальностям, здравоохранение и сельское хозяйство.

Из года в год более тысячи ребят, которые заканчивают университет на платной основе, тоже пользуются возможностью распределения и гарантированного трудоустройства. Виолетта Шаблинская мечтала в детстве быть ведущей прогноза погоды. Уже в старших классах приняла решение поступать в университет на специальность «Журналистика». Во время производственной практики определила свой профессиональный курс – корреспондент Дирекции информационного вещания.

Виолетта Шаблинская, корреспондент СТВ:

Свою профессию я выбирала сердцем, и сегодня с гордостью могу сказать, что я рада стать частью команды СТВ. Пришла и познакомилась с командой СТВ еще в прошлом году, летом. И поняла, что я хочу работать, остаться там, совершенствоваться и развиваться как личность, как профессионал.

Чтобы молодым специалистам было максимально комфортно влиться уже в рабочие будни, своего рода посвящение в профессию. На СТВ это уже традиция. Журналисты, режиссеры, сотрудники техслужбы и интернет-дирекции. Почти два десятка выпускников решили присоединиться к команде нашего телеканала.

Жилье, «подъемные», доплаты, «наставничество». Привлекательные условия для развития и жизни молодых специалистов создаются не только в городах, но и на селе. В хозяйстве «Вознесенеское» Жабинковского района сразу два молодых специалиста. Ветврач Кристина Овадюк и инженер-энергетик Максим Тюшкевич. Молодые кадры в хозяйстве поддержали словом и делом – предоставили жилье. К профессии подходят ответственно. От их работы зависит продовольственная безопасность страны.