Тысячи белорусов, а также гости страны вышли на улицы Минска, чтобы встретить Новый год: фотофакт

Новости Беларуси. Пока белорусы провожали уходящий 2017-й, Дед Мороз в ночь на 1 января, по традиции, исполнял желания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако был и сам не прочь их загадать.

Дед Мороз:

Хотелось бы, чтобы в новом году было много снега, и накрыло все крыши города. Под одной из таких крыш живет семья Фурс. Уже несколько лет они отмечают Новый год со своим псом по кличке Чапа. Однако на сей раз всё могло сложиться иначе. Несколько дней назад Чапе сделали операцию по удалению грыжи. И только сегодня его забрали обратно домой.

Ирина Фурс:

Это новогоднее чудо. Следующий год – год Собаки. Будем встречать Новый год вместе с ним. Мы очень рады, что он с нами. Новогодние приметы и ритуалы у каждого свои. Вот, например, Сергей, вместо посиделок и застолий надевает спортивный костюм и выходит на пробежку. Уже более 30 лет он так проводит каждый вечер. Поэтому за полчаса до полуночи – на старте, не изменяет традиции.

Сергей Зыков:

30-31-го зайдешь в супермаркет – ну такие тележки с едой, это ж сколько здоровья надо! Вместо еды мы решили пробежать. Чтобы встретить праздник, на улицы столицы вышли тысячи белорусов. Кстати, многие иностранцы уже по традиции этот праздник отмечают именно в Минске. Например, этой компания из Китая.

Что больше всего нравится в Беларуси?

Гости Минска:

Люди! Более чем на двух десятках открытых площадок прошли гуляния в столице. Самые масштабные – у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сотни горожан здесь стали одной семьей в ожидании новогоднего чуда.

Александр Лучонок, СТВ:

Страна отсчитывает последние секунды уходящего года. Кто-то встречает его дома, кто-то – в веселой компании в самом центре города, кто-то, как я, – на работе. Но каждый человек в эту волшебную минуту всегда по традиции загадывает желание и ждет, что в следующем году оно обязательно исполниться. В первые секунды нового года мечты начали сбываться. Кто-то удивлялся неожиданной встрече.

А кто-то еще загадывал желание, правда, уже Деду Морозу, который был не просто волшебником, но и попробовал себя в роли корреспондента СТВ.

А вот мечты артистов на сцене возле Дворца Спорта сбылись буквально моментально. Им даже в минусовую температуру удалось необыкновенно согреть город и всех тех, кто вышел этой ночью на улицу.

Алена Ланская, заслуженный артист Республики Беларусь:

Сейчас здесь, на площади, около 10 тысяч человек. Это огромная энергия праздника. И нам, артистам белорусским, очень приятно украсить этот праздник жизни.