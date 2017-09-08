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Тёплые слова в адрес Минска: Жанет, Ирина Дорофеева и группа «Litesound» о любимых местах в городе

08 сентября 2017 10:15
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Его возраст уже близится к 1000-ой отметке, а он только молодеет, хорошеет и расцветает с каждым годом. На протяжении без малого 100 лет этот город является столицей Беларуси. А в 1974 году получил звание Города-героя. Завтра, 9 сентября, Минск отметит юбилейный 950-тый год. Сейчас здесь живёт около 2 млн. человек. У каждого есть любимые места, улочки, дома, с которыми связаны приятные события и воспоминания.

Лошицкий парк – настоящий природный оазис. Более 100 га зелёных насаждений, водной глади, парковых зон, детских площадок и интересных сооружений.

Коренные минчане Дмитрий и Владимир Карякины из группы «Litesound» росли и менялись также вместе с Минском. Самоё душевное место для ребят – родной квартал на Цнянской улице. Братья нередко заглядывают на спортивную площадку, двор детства за очередной порцией воспоминаний.

Белорусская певица и депутат Ирина Дорофеева родилась в Могилёве. Но судьба привела её в Минск, который стал городом жизни и карьеры. Теперь любимое место артистки – портал между городами, ворота в столицу – вокзал станции «Минск-пассажирский».

Минск – это, в первую очередь, его жители. Это уголок земли со своей атмосферой, историей и традициями.

# общество # Ирина Дорофеева # Фотофакт # Жанет # Дмитрий Карякин # Владимир Карякин # День города в Минске-2017

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