Международный Кубок по воздухоплаванию впервые состоится в Беларуси

Будьте осторожны на тротуарах в ближайшие дни! Есть большая вероятность споткнуться! Потому что все ваше внимание будет приковано к удивительным событиям, происходящим в небе. Сегодня вечером, 8 сентября, более трех десятков разноцветных воздушных шаров разукрасят осеннее небо! Так будет дан старт Кубку по воздухоплаванию в честь 950-летия столицы!

Подробнее об этом чудесном событии нам сейчас расскажут наши гости. Встречайте: Александра Садовникова – пресс-секретарь белорусской федерации авиационного спорта и Екатерина Ивашина, пилот-аэронавт, организатор международного кубка по воздухоплаванию.