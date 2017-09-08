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День танкиста отметят в Беларуси 10 сентября

08 сентября 2017 08:49
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Накануне профессионального праздника мы решили заглянуть в гости к танкистам. Как мы видим, они без дела не сидят. Сейчас мы находимся на танкодроме, где проходят занятия по вождению.

Но прежде чем научиться управлять реальным «стальным исполином», курсанты осваивают виртуальное вождение. С помощью специальных программ и тренажеров будущие танкисты учатся преодолевать искусственно воссозданные препятствия. Но на практике все выглядит гораздо  интереснее.

На танкодроме учебный процесс в разгаре. Занятия по вождению проходят в любую пору года и при любых погодных условиях. Даже ночью опытный боец должен мастерски справиться с поставленной задачей.

Километры по бездорожью. И так несколько часов. В движении на скорости танк подбрасывает на ухабах, маневрировать и вести прицельный огонь не просто.

Специфика танковых войсках такова, что там служат ребята в основном ростом ниже 170 сантиметров. Естественно, они обязаны быть в хорошей физической форме. Ведь этим ребятам предстоит адаптироваться к любым условиям. К примеру, экипаж танка должен быть готов к тому, что придется эвакуироваться.

Механиков-водителей учат преодолевать преграды под водой. Для этого проводятся занятия на специальных гидротренажерах.

Для новичка ощущения непередаваемые! Танку не только грязь не страшна, но и любые препятствия. Благодаря слаженной работе командира машины и механика-водителя нашему экипажу удается благополучно добраться до указанного место назначения.

# общество # Профессии # Фотофакт # Никита Блищ # Дмитрий Сухоруков # Дмитрий Сергиенко

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