Тыквенная каша обошла суши и куринные рулеты: конкурс школьных поваров прошёл в Гомеле

Новости Беларуси. Тыквенная каша обошла суши, куриные рулеты и нежные творожные десерты.
В Гомеле лучшие школьные повара покоряли вкусы на конкурсе мастерства.
На суд жюри представили более полусотни оригинальных блюд. Некоторые из них уже давно полюбились ученикам, причем ни одного поколения.
Были и гастрономические новинки.
Вполне возможно что-то из блюд войдет в школьное меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана Короткевич, председатель жюри конкурса:
Сложно сегодня при развитии фастфуда и других не очень полезных продуктов питания накормить полезными и нужными продуктами наших детей.
При этом используются самые обычные ингредиенты – это и свекла, и капуста, и те же мясные продукты, которые приготовлены на пару.