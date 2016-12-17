Тыквенная каша обошла суши и куринные рулеты: конкурс школьных поваров прошёл в Гомеле

Новости Беларуси. Тыквенная каша обошла суши, куриные рулеты и нежные творожные десерты.

В Гомеле лучшие школьные повара покоряли вкусы на конкурсе мастерства.

На суд жюри представили более полусотни оригинальных блюд. Некоторые из них уже давно полюбились ученикам, причем ни одного поколения.

Были и гастрономические новинки.

Вполне возможно что-то из блюд войдет в школьное меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Короткевич, председатель жюри конкурса:

Сложно сегодня при развитии фастфуда и других не очень полезных продуктов питания накормить полезными и нужными продуктами наших детей.

При этом используются самые обычные ингредиенты – это и свекла, и капуста, и те же мясные продукты, которые приготовлены на пару.