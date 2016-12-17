Пирог весом в 400 килограммов представили на рождественской ярмарке в Минске

Новости Беларуси. Самый большой пирог в истории минских ярмарок представили 17 декабря в Минске.

Изделие весом в 400 килограммов и длиной более одиннадцати метров готовили двадцать мастеров на протяжении суток.

Такое праздничное угощение – подарок жителям столицы в честь открытия рождественского базара. 25 райпо и организаций потребкооперации со всей страны привезли в Минск свои товары и угощения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечу, общая протяженность торговых рядов превышает двести метров.

А организаторы обещают низкие цены и вкусные блюда. Так ли это, все желающие могут убедиться лично.

Предновогодняя ярмарка открыта 17 декабря и 18 декабря до шести вечера.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Никакой химии. Для приготовления наших изделий из мяса, из муки и другие, которые мы предлагаем нашему населению, не используется никакие красители, уплотнители, разрыхлители.

Все натуральное, поэтому цены такие.

И наше население с удовольствием покупает. Люди ждут вот таких мероприятий.