Проспект Независимости в Минске может быть включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Проспект Независимости как неприкосновенный памятник архитектуры. Возможность включения этого объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрели 16 декабря в Минске эксперты из Беларуси, России, Германии и Украины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичная достопримечательность участвует в номинации «Социалистическая послевоенная архитектура стран Восточной и Центральной Европы». Всего в списке шесть объектов со всего Мира: это и площади, улицы и целые проспекты.

Томас Флирль, историк архитектуры (Германия):

Памятники – это не только то, что создавалось несколько веков назад. Это и то, что создали несколько лет назад. И эти объекты в большей опасности, потому что нет еще понимания, что это тоже творчество. Можно определить отдельные части проспекта, которые и назовут всемирным наследием. Минск особенно интересен тем, что был полностью разрушен и восстановлен с нуля.