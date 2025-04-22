«Тяп-ляп не получится!» – Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, это и Сергея [Бартоша – прим. ред.] касается, чтобы мы не стояли и вот на эту рвань не смотрели. Все надо приводить в порядок. Если уже пришли сюда, надо привести в порядок. Мы же постоянно говорим, Беларусь будет развиваться за счет регионов. Регионы для нас – это районы. Мы их должны привести вот так вот в порядок, реанимировать. В этом году здесь сделаем. И очень важно, по всей Беларуси будем с этого образца лепить райагросервис. Будет называться. То есть сервисное обслуживание техники, доильных аппаратов, разного рода комплектующих и так далее. Оно будет видно по ходу, что нам надо. Это не для всех хозяйств надо будет, но для слабых. Ибо слабое мы не вытянем без помощи райагросервиса. Почему мы начинаем со Шкловского района реанимацию, эту модернизацию, восстановление? Я уже вчера сказал, потому что я здесь знаю каждый метр. И здесь просто тяп-ляп не получится. Почему не получится и не нужно, чтобы получилось? Потому что вся страна будет копировать этот опыт. Нам надо восстановить бывшие сельхозтехники. Надо их восстановить. Не может район развиваться без этой базы.